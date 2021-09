Cultura: Mic, Uffizi e Lucca comics & games insieme nel segno del fumetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere che andranno in mostra a Lucca sono state generosamente donate dagli artisti che hanno partecipato a Fumetti nei Musei, il progetto ideato dal ministero della Cultura e realizzato in collaborazione con la casa editrice Coconino Press - Fandango. Dalla 'A' di Altan alla 'Z' di Zuzu, il nuovo nucleo di autoritratti, che spazia tra numerosi linguaggi e diverse generazioni, sarà un vero e proprio atlante del fumetto italiano contemporaneo che arricchirà la collezione di autoritratti delle Gallerie degli Uffizi, notoriamente la più ricca e prestigiosa al mondo: queste opere verranno esposte nelle nuove sale dedicate agli autoritratti che apriranno nei prossimi mesi al primo piano del museo vasariano. "Grazie alle artiste e agli artisti per questa importante donazione che rappresenta un'ulteriore evoluzione di un percorso di valorizzazione del fumetto contemporaneo che nasce attorno all'ambizioso progetto Fumetti nei Musei. Questo nuovo fondo è una novità importante per il panorama artistico contemporaneo italiano: gli Uffizi divengono così uno dei primi musei di arte classica a scommettere sulla vitalità e la forza creativa della nona arte", dichiara il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Con questa inedita, innovativa alleanza tra gli Uffizi e Lucca comics, una delle manifestazioni del fumetto più importanti al mondo, l'obiettivo è ribadire un concetto chiave: la cultura è pop e raggiungere con efficacia quante più persone possibili. L'accordo che presentiamo oggi è il primo del suo genere al mondo: sono convinto che darò vita a grandi risultati e farà da apripista a tanti altri 'crossover' fruttiferi di idee, creatività e spunti per il futuro", commenta il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. (segue) (Com)