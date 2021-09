Nadef: Carfagna, Lep per nidi, trasporto disabili e assistenza sociale, vittoria contro divario Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Asili nido per il 33 per cento dei bambini in ogni Comune; un assistente sociale ogni 6.500 abitanti; potenziamento del servizio di trasporto per gli studenti disabili: i Livelli essenziali di prestazione sono incardinati nel documento-base della prossima manovra. Finalmente dopo vent’anni si affronta il divario di cittadinanza tra Nord e Sud, metropoli e aree interne, e si da’ applicazione alla norma costituzionale sui Lep. E’ una battaglia di equità che ho affrontato fin dall’insediamento: per i bambini, per le donne, per i più fragili. Aiuterà ad aumentare l’occupazione femminile e restituirà elementari diritti ai cittadini del Mezzogiorno. E’ la riprova che per questo governo il Sud 'conta', non è più la zavorra del Paese ma il potenziale protagonista della ripresa". Così la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna commenta la decisione di inserire nella Nadef specifici obiettivi che tutti i Comuni dovranno raggiungere su asili nido, assistenti sociali e trasporto scolastico per i disabili. (Rin)