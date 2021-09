Sardegna: da Regione nuovi provvedimenti per settori vitivinicolo, apistico e cerealicolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto assessoriale sul programma apistico regionale fa seguito alla ripartizione ministeriale dei finanziamenti del "Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura", che ha attribuito alla regione Sardegna risorse finanziarie pari a euro 304.227 per l'anno apistico 2020/2021 (risorse comunitarie e risorse statali). Lo stanziamento è superiore di circa euro 100.000,00 rispetto alla precedente annualità. Il decreto ha pertanto rimodulato tra le diverse misure la dotazione assegnata, tenendo conto delle percentuali assegnate nella delibera. Al decreto seguirà la pubblicazione, da parte degli uffici dell'Assessorato, di un avviso con disposizioni dettagliate per la presentazione delle domande di sostegno. L'assessorato ha inoltre avanzato una proposta per inserire nella legge di assestamento del bilancio 2021 una norma atta a garantire il ristoro degli imprenditori agricoli che hanno subito danni a seguito degli incendi verificatisi tra il 23 ed il 30 luglio 2021, inclusi gli apicoltori. (segue) (Rsc)