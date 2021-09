Sardegna: da Regione nuovi provvedimenti per settori vitivinicolo, apistico e cerealicolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli accordi di filiera del grano duro, l'assessora Murgia ricorda che la legge di bilancio 2020 aveva stanziato 800.000 euro per l'annualità 2020/2021 a favore dei cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera per la valorizzazione del grano duro coltivato in Sardegna, incrementando in tal modo la dotazione finanziaria residua degli anni precedenti per la medesima finalità. Il decreto assessoriale del 27 ottobre ha modificato i termini per la concessione dei premi ai cerealicoltori, inizialmente previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 47/44 del 24 settembre 2020. Considerate le difficoltà rappresentate dagli operatori nella presentazione delle domande e la conseguente richiesta di proroga dei termini, il decreto ha infatti previsto una diversa tempistica, che tiene anche conto del passaggio del procedimento di istruttoria dall'Agenzia Argea all'Agenzia Laore. I termini sono stati così modificati: il 28 febbraio 2022 è il termine ultimo per la valutazione delle domande di aiuto e per la pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili; il 15 marzo 2022: scadenza presentazione delle domande di pagamento; il 15 maggio 2022: completamento iter di valutazione delle domande di pagamento; il 30 giugno 2022: termine ultimo per la liquidazione dei beneficiari. (Rsc)