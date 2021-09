Camorra: Nappi (Lega) su ordigno Ponticelli, servono fatti e non solite comparsate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strage sfiorata a Ponticelli, dove una donna e suo figlio di 14 anni sono rimasti feriti (per fortuna in modo non grave) a causa di un ordigno esploso nei pressi della casa di un camorrista. Occorre tenere alta la guardia contro la criminalità organizzata, e non spegnere mai i fari su quartieri in guerra, e in cui si continua a registrare la sfacciata arroganza della malavita. Per garantire la sicurezza e far sentire la presenza dello Stato in zone di Napoli che le amministrazioni degli ultimi trent'anni hanno letteralmente dimenticato, bisogna agire con i fatti e non con le comparsate ad effetto né con i riflettori accesi soltanto quando si verifica l'ennesimo episodio criminale". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. (Ren)