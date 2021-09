Cultura: Mic, Uffizi e Lucca comics & games insieme nel segno del fumetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le premesse sono state gettate nel 2020, quando Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, ha partecipato a Lucca ChanGes, l'edizione segnata dalla pandemia di Lucca comics & games. Oggi il ministero della Cultura (Mic), le Gallerie degli Uffizi e Lucca comics & games si alleano in nome del fumetto, partendo dall'iniziativa ministeriale Fumetti nei Musei, che proprio il festival lucchese, nel 2018, premiò come migliore iniziativa editoriale. 52 autoritratti - si legge in una nota del Mic - di alcuni tra i più brillanti fumettisti della scena italiana entrano nella collezione delle Gallerie degli Uffizi. Le opere - realizzate con tecniche, formati e stili diversi - saranno presentate a Lucca comics & games 2021 dall'8 ottobre al primo novembre nell'ambito della mostra "Fumetti nei musei | Gli autoritratti degli Uffizi" a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri. La mostra - dedicata a Tuono Pettinato, fumettista recentemente scomparso e autore per Fumetti nei Musei dell'albo ambientato alla Galleria dell'Accademia di Firenze - è una delle iniziative previste dal protocollo d'intesa siglato dalle Gallerie degli Uffizi e da Lucca Crea per favorire lo sviluppo e la promozione del fumetto in Italia e all'estero. L'intesa prevede, inoltre, la partecipazione degli Uffizi e del ministero della Cultura alla designazione del Maestro del Fumetto di Lucca Comics & Games nell'ambito dei Lucca comics awards e l'ingresso, ogni anno, dell'autoritratto del vincitore nella collezione degli autoritratti del museo fiorentino. L'accordo avrà durata biennale e sarà rinnovabile: nel suo ambito potranno essere intraprese iniziative condivise di svariate tipologie: oltre alle esposizioni anche eventi, produzioni culturali, partnership creative, didattiche, di natura scientifica e molto altro ancora. (segue) (Com)