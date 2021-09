Cultura: Mic, Uffizi e Lucca comics & games insieme nel segno del fumetto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumetti nei Musei è un progetto ideato dall'ufficio stampa e comunicazione del ministero della Cultura, realizzato in collaborazione con la casa editrice Coconino Press - Fandango e con il supporto di Ales Spa La collana editoriale, nata per avvicinare i ragazzi al mondo museale, è composta da 51 storie a fumetti che raccontano la contemporaneità di 51 musei italiani. Gli albi sono anche distribuiti in omaggio ai ragazzi che partecipano ai laboratori e alle attività educative dei musei coinvolti. Nel 2018 Fumetti nei Musei ha vinto il premio 'Gran Guinigi' nell'ambito dei Lucca comics awards come migliore iniziativa editoriale dell'anno con queste motivazioni: "Un'operazione che raccoglie i migliori nuovi talenti della scena italiana con un'impeccabile veste editoriale. Un prodotto di altissimo livello che sposa le intenzioni educative all'amore per la narrativa sequenziale". Nel corso degli anni, Fumetti nei Musei è stato protagonista di numerose esposizioni: le tavole originali sono attualmente in mostra nel Santuario dell'Ercole Vincitore di Villa d'Este a Tivoli. Fumetti nei Musei è stato presentato nei principali saloni del libro italiani e nei festival del fumetto, ed è stato al centro, nel 2020, della settimana della Lingua italiana nel mondo organizzata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Tutte le informazioni sul sito www.fumettineimusei.it (segue) (Com)