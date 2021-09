Cultura: Mic, Uffizi e Lucca comics & games insieme nel segno del fumetto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Lucca comics awards sono i premi dedicati al fumetto di Lucca comics & games, i principali in Italia. L'obiettivo dei Lucca comics awards è premiare le migliori opere a fumetti e i loro autori, indipendentemente da nazionalità, formato editoriale e modalità di distribuzione. Nell'ambito dei Lucca comics awards il riconoscimento principale è quello dedicato al Maestro del Fumetto, che avrà, ogni anno, l'opportunità di realizzare un autoritratto per le Gallerie degli Uffizi. Tutte le informazioni sul sito www.luccacomicsawards.com (segue) (Com)