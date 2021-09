Torino: Parco della salute, al via la bonifica dei terreni, prima pietra a fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del Sottosegretario alla Salute, del Presidente della Regione Piemonte e dell’Assessore regionale alla Sanità, questa mattina è stato inaugurato il cantiere di bonifica dell’ex area industriale Fiat-Avio, in via Nizza a Torino, dove sorgerà ilnuovo Parco della Salute e della Scienza. Un evento atteso da anni, come hanno osservato il Presidente e l’Assessore, che costituisce, di fatto, l’avvio del più consistente cantiere di edilizia sanitaria del Piemonte, con un investimento complessivo di oltre 450 milioni di euro, che comprenderà le nuove sedi ospedaliere delle Molinette, del Cto e dell’Ospedale Sant’Anna. Il nuovo Parco della Salute e della Scienza di Torino, è stato sottolineato, rappresenta un punto di riferimento d’eccellenza assoluta a livello regionale e nazionale. Presidente e Assessore hanno ricordato come negli ultimi due anni si siano compiuti passi da gigante per superare le paludi burocratiche e procedurali dell’appalto, offrendo finalmente una prospettiva di assoluta concretezza alla realizzazione dell’opera, che all’insediamento della nuova Amministrazione regionale risultava ancora al palo. Un risultato per il quale il Presidente e l’Assessore hanno ringraziato il direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle, insieme a tutti coloro che in questi anni si sono prodigati con costanza e determinazione nella messa in pratica degli intendimenti regionali. Il Sottosegretario alla Salute ha sottolineato come la pandemia abbia insegnato che le grandi sfide si vincono solo con il gioco squadra e la giornata di oggi è frutto proprio di questo. Un giorno importante per il Piemonte, ma anche uno stimolo per tutto il Paese. (segue) (Rpi)