Torino: Parco della salute, al via la bonifica dei terreni, prima pietra a fine 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnica di scavo e di bonifica che verrà adottata prevede l'utilizzo di mezzi di scavo ordinari ed il trattamento in situ delle terre, mediante una vagliatura meccanica e successive analisi chimiche che ne definiranno le caratteristiche qualitative per il successivo smaltimento. Per tutelare al massimo la salute dei lavoratori, ma anche dell'abitato circostante, durante lo svolgimento dei lavori verranno adottati tutti i provvedimenti idonei e necessari e verrà costantemente monitorata la qualità dell'aria, in contraddittorio con Arpa e ASL. Al termine degli interventi di bonifica verrà redatto dall'appaltatore il Piano di caratterizzazione che definirà l'avvenuta bonifica ai sensi del Testo Unico ambientale. La stazione appaltante AOU Città della Salute di Torino ha affidato i lavori all’Associazione temporanea di imprese Unieco Holding Ambiente S.r.l. capogruppo (mandataria) di Reggio Emilia, aggiudicataria dell’appalto. Lo Studio professionale incaricato dell'Ufficio di Direzione lavori è la Società ST&A S.r.l - Binasco (Milano). (Rpi)