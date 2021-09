Assicurazioni: Borio (Intesa Sanpaolo Vita), compagnie devono innovare su fronte prodotti e investimenti a copertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricerca di rendimento da parte delle compagnie - ha spiegato - ha portato pian piano verso forme di investimento più legate al mercato e alla crescita della quota di polizze unit linked, prodotti che riescono a inglobare al loro interno una forte connotazione assicurativa e che li fanno essere ottimi alleati anche in logica di pianificazione successoria. I prodotti multiramo sono un’ottima soluzione per coniugare al meglio l’esigenza di tutela legata ai prodotti di Ramo I e le possibilità di ricavare interessanti rendimenti fornite dai prodotti di Ramo III. Anche se non si tratta di prodotti di Ramo I, e quindi con una garanzia di tutela totale, sono comunque un’ottima forma di investimento, che consente ai clienti di operare tra le due componenti di garanzia e rendimento, senza dover uscire dal prodotto ed in funzione della fase di vita o del contesto di mercato. Quello che abbiamo potuto osservare - ha concluso - è che i clienti apprezzano questo genere di prodotti, che rappresenta ormai una fetta consistente della nostra raccolta.” (Rin)