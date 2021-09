Giustizia: Cartabia, edilizia a Bari emblema di opera riformatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dell'edilizia "è un grande tema a Bari, ma in tanti distretti di Corti d'appello per motivi diversi". Lo ha detto a Bari la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante l'incontro con i vertici degli uffici giudiziari e dell'avvocatura. Già nel 2018 "la Giustizia che era dovuta finire nelle tende mi sembrava inaccettabile", ha osservato. "Qui c'è stata una vera sinergia all'interno del Ministero e all'interno del governo e con le autorità locali" perché "laddove c'è la crisi, c'è anche spesso il paradigma di un riscatto. L'edilizia giudiziaria a Bari ha valore emblematico di come vorrei che andasse l'opera riformatrice della giustizia. Questa risposta dello Stato sarebbe bene diventasse l'emblema dell'azione del governo di fronte ai tanti problemi della giustizia italiana".(Rin)