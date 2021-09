Covid: Fico, rispettare distanze negli stadi e green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scacchiera va rispettata ovunque come viene rispettata a Napoli. Ma questo è logico. Deve essere così fermo restando che io spero che in breve tempo si vada avanti fino al 100 per cento della capienza. Mi rivolgo anche alle squadre minori, tutte le precauzioni del caso. Ai cittadini dico vaccinatevi così usciamo dall’emergenza”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera Roberto Fico intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli. (Ren)