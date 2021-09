Imprese: Confindustria Alberghi organizza giornata dedicata a temi ristrutturazione e riqualificazione in occasione di Cersaie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cersaie dà il benvenuto all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, che ha organizzato un incontro presso la fiera. Il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno punta con decisione al mondo del contract italiano ed internazionale, creando al Padiglione 18 la Contract Hall: un nuovo spazio dedicato al networking tra il mondo della produzione, quello del progetto e la committenza nell’ambito del Real Estate e del Contract. Il settore dell'hospitality è strategico per l'industria ceramica italiana e auspichiamo che la visita di oggi sia l'inizio di una proficua collaborazione reciproca", ha dichiarato Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica. "Solo attraverso la cultura del progetto si può realizzare un hotel performante e di successo. Il progettista, infatti, non è colui che fa un 'bel disegno', ma è colui che progetta esperienze pensando al benessere delle persone che usufruiranno di quello spazio. Per riuscire a comprenderne a fondo gli sforzi e i ragionamenti è fondamentale che anche l’albergatore ne impari il linguaggio e la visione attraverso una formazione avanzata incrociata", ha affermato Alberto Zanetta, docente e coordinatore dei corsi di Alta Formazione settore hospitality e Wellness di Poli.design fondato dal Politecnico di Milano (segue) (Com)