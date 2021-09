Campania: Ciampi (M5s), flop Psr, non c'è copertura di 65 milioni per i giovani agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciampi ha aggiunto: "Dunque, al momento non c'è ancora neppure un centesimo. La mia interrogazione alla giunta regionale - spiega Ciampi - svela l'ultimo inganno, soprattutto delle tante aziende a vocazione rurale delle aree interne. Una presa in giro ai danni degli agricoltori, tanto più grave, se si pensa che i finanziamenti erano destinati a giovani imprenditori sotto i quarant'anni che intendevano avviare un'azienda agricola, in molti casi anticipando di tasca propria ingenti spese per dar vita a un'attività che probabilmente saranno costretti a chiudere anzitempo". Infine il consigliere regionale ha concluso: "Un'opportunità sprecata per risollevare un settore fondamentale per la Campania e per creare centinaia di nuovi posti di lavoro". (Ren)