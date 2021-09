Lavoro: Benaglia (Fim Cisl), cogliere le opportunità del Pnrr, da qui passa il riscatto per il Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Svolta – sottolinea il segretario Fim - che passa soprattutto per l’industria metalmeccanica. Il Sud ha un potenziale sul piano industriale incredibile e una posizione storica strategica nel Mediterraneo da sempre crocevia di importanti traffici commerciali. Bisogna sfruttare i cambiamenti in atto: digitale, e transizione energetica-ecologica, facendole diventare una grande opportunità di rilancio dell’industria. Oggi abbiamo ancora troppe vertenze industriali nel Sud del Paese che si trascinano da anni, dall’ex Ilva di Taranto, alla Whirpool di Napoli, passando per l’ex-Alcoa di Portovesme in Sardegna a Termini Imerese in Sicilia, solo per citarne alcune che vanno avanti da anni. E’ ora che queste vertenze diventino, e questa è una sfida che lanciamo al governo nazionale e alle regioni, occasioni non per tirare a campare tra un’elezione e l’altra tra ammortizzatori sociali e promesse ma concreti progetti di reindustrializzazione da cui ripartire per rilanciare l’industria e l’occupazione nel Mezzogiorno. Per farlo servono risorse e infrastrutture materiali e immateriali, serve uno stretta collaborazione tra imprese e scuola. Gli Its - conclude - in questo senso possono rappresentare una fucina di occupabilità. Questo insieme ad una pubblica amministrazione efficiente e snella a cui si affiancare una lotta alla malavita organizzata e l’illegalità. Per ragionare su queste opportunità e dare un nostro contributo attraverso l’azione sindacale e contrattuale alla rinascita e rilancio del Sud ci vediamo il 30 a Caserta". (Com)