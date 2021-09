© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso in una nota le sue condoglianze al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per la scomparsa del padre Aquilino. "Le mie condoglianze a Nicola Zingaretti per la scomparsa del padre Aquilino. Mi stringo al dolore dei familiari, un grande abbraccio a Nicola", ha affermato Di Maio.(Res)