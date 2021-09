Covid: vaccini in Piemonte, dal 4 ottobre terza dose nelle Rsa e agli over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essere stata una delle prime regioni in Italia ad avviare, il 20 settembre, la somministrazione delle terze dosi agli immunodepressi (quasi 15 mila quelle già inoculate), lunedì 4 ottobre il Piemonte partirà con la somministrazione delle dosi aggiuntive di vaccino anticovid (la cosiddetta “terza dose” appunto) nelle RSA e agli over 80. Lo comunicano il Presidente della Regione e l’Assessore regionale alla Sanità, che sottolineano come il Piemonte continui a lavorare rapidamente per tenere al sicuro le fasce più fragili della popolazione. In queste ore verranno estratti i dati di coloro per i quali, come previsto dalla circolare ministeriale, siano già trascorsi sei mesi dalla seconda dose e che, quindi, potranno essere vaccinati con la terza. Nelle RSA piemontesi, per ospiti e operatori, si procederà come nella prima fase con personale interno, oppure, dove necessario, con il supporto delle Asl territoriali. Per quanto riguarda invece gli over 80 saranno convocati direttamente dalle Asl. Per ottimizzare le somministrazioni e per facilitare l’accesso anche in termini di prossimità alle persone, è prevista la possibilità da parte delle Asl di organizzare delle giornate dedicate per singole aree territoriali, soprattutto nelle zone che vedono molti piccoli comuni vicini gli uni agli altri. (Rpi)