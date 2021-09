Fisco: Gusmeroli (Lega), bene Comune Pontecorvo contro riforma catasto, non sarà l'unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvata la mozione della Lega da parte del Comune di Pontecorvo (Fr) contro la riforma del catasto e il conseguente aumento dell’Imu". Lo sottolinea il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera e responsabile unità Fisco del dipartimento economico del partito. "La Lega aveva già evidenziato la propria contrarietà a questa misura nel documento per la riforma fiscale, che comporta un aumento elevato delle tasse sulla casa e una diminuzione dei servizi alle famiglie, visto che le rendite catastali sono legate all'Isee. Pontecorvo è il primo Comune italiano a schierarsi ufficialmente così. Esprimiamo soddisfazione, certi che non sarà l'unico ad andare in questa stessa direzione", conclude.(Com)