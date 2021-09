Napoli: Fico, Spalletti mi piace, non parliamo ancora di scudetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi piace moltissimo Spalletti, sta allenando la squadra in modo strepitoso. Le ha dato identità forte di lotta fino all’ultimo minuto. Squadra crede in se, gruppo unito da spirito di sacrificio. Siamo tutti felici ma un passo alla volta. Scudetto? Io dico che dobbiamo imparare a vivere nel presente, divertiamoci e accontentiamoci. Non guardiamo troppo al futuro. Spero che Insigne possa chiudere la sua carriera a Napoli”. Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. (Ren)