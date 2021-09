Napoli: Gallo (M5s), il Movimento avrà risultato incoraggiante e decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono certo che il risultato del Movimento 5 stelle a Napoli sarà incoraggiante e decisivo. Ne ho avuto una prova tangibile durante il mio tour di oggi insieme ai candidati al mercato rione Berlingieri". Lo ha affermato in una nota il deputato del M5s Luigi Gallo: "Se da un lato c'è la politica in tv che rovina l'appetito, dall'altra c'è quella nelle piazze, tra i cittadini, quella che fa il M5s. Con il patto per Napoli daremo le risposte necessarie alla città. Liberereremo risorse per risare slancio e rilancio, dal decoro urbano ai trasporti, dagli asili nido al sostegno per chi è in difficoltà. Lavoro e reddito di cittadinanza sono stati tra i temi principali discussi oggi alla periferia di Napoli e continueranno ad essere prioritari per il Movimento 5 stelle". (Ren)