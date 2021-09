© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del gruppo Liberi e uguali di Montecitorio "esprimo le più sentite condoglianze al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, per la perdita del padre. A lui e a tutta la sua famiglia il nostro cordoglio e la nostra vicinanza". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro. (Com)