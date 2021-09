Italia-Libia: a Siracusa 55 sindaci e funzionari libici per studiare il sistema amministrativo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro giorni di workshop, training e seminari formativi. Due sessioni al giorno, 55 i partecipanti libici, di cui 26 sindaci, 22 tecnici e sette funzionari ministeriali, oltre agli esperti dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci). Lo riferisce oggi un comunicato stampa. Sono state 20 le ore complessive di lezione per i funzionari libici, con una visita studio finale. I rappresentanti delle 26 municipalità libiche ospiti all’evento sono giunti in Sicilia, a Siracusa, dalle diverse aree geografiche della Libia per partecipare al secondo evento organizzato da Anci-Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) per rafforzarne le capacità amministrative. Il progetto “Formazione e sviluppo delle capacità dei funzionari municipali in Libia”, finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Nel dettaglio le sessioni hanno riguardo i temi del bilancio, del patrimonio e dei servizi anagrafici comunali. Agli amministratori libici sono stati forniti materiali didattici frutto del lavoro prodotto in questi mesi di preparazione dai dirigenti e funzionari dei Comuni italiani di Bari, Livorno, Palermo, Padova, Parma e Rimini tradotti in lingua araba e dispositivi informatici di supporto, come chiavette Usb con materiale multimediale. (segue) (Com)