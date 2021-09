Italia-Libia: a Siracusa 55 sindaci e funzionari libici per studiare il sistema amministrativo italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dei lavori, basati sui temi del dialogo, della stabilità politica e amministrativa e della pace, a sindaci e amministratori libici sono stati consegnati 26 questionari informativi al fine di poter avere un ulteriore strumento di valutazione per indirizzare gli interventi, programmare le attività future e rispondere alle esigenze espresse dalle autorità locali. A seguito di un lungo confronto sull’associazionismo municipale e sul decentramento dei poteri locali, temi affrontati al primo evento a Tunisi, il presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco e il sindaco di Zliten e portavoce dell'Associazione nazionale dei comuni libici, Ahmadi Atahar Muftah, hanno firmato il Memorandum of understanding “Cento progetti per cento città”, accordo per sviluppare i gemellaggi tra le municipalità. La firma è finalizzata anche a rafforzare l’associazione dei Comuni libici che attualmente conta 86 città sulle 164 complessive. Il memorandum intende inoltre promuovere accordi di partenariato territoriali utili agli obiettivi di co-sviluppo come richiamato dell’agenda 2030 sugli sustainable goals dell’Onu. (segue) (Com)