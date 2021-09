Festival città: Di Maio, riduzione divario territoriale è priorità Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne l'azione di inclusione delle autorità e comunità locali sul piano nazionale "l’Italia ha posto il tessuto socio-economico locale al centro delle politiche per la ripresa, guardando soprattutto al Mezzogiorno" e pertanto "la riduzione dei divari territoriali è tra le priorità trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano, che è stato elaborato e che sarà attuato con il contributo degli Enti territoriali". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a Roma al Festival delle città – “Autonomie locali per l’Italia”. "Larga parte delle risorse - ha aggiunto - sarà destinata ad iniziative legate alla riduzione dei divari territoriali e al rilancio del Mezzogiorno. Gli investimenti saranno diretti al miglioramento della qualità della vita e dei servizi nelle nostre città, dalle piccole alle grandi aree metropolitane, puntando su digitalizzazione e efficienza energetica dei luoghi della cultura, valorizzazione degli spazi pubblici e di un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi". Inoltre, ha proseguito il titolare della Farnesina, nel Pnrr "trova anche finanziamento il progetto 'Il turismo delle radici: un investimento per il rilancio dell’Italia post Covid-19', che mira alla promozione dei circuiti turistici meno noti, rivolgendosi a un bacino di circa 60/80 milioni di italiani o italo-discendenti all’estero". "Il turismo di ritorno, concentrandosi sui piccoli borghi italiani, può contribuire a rivitalizzare l’economia locale, favorire l’occupazione giovanile, recuperare le abitazioni storiche, dando vita ad un turismo che sia anche ecosostenibile. Si tratta - ha concluso- di un progetto che realizziamo in stretta collaborazione con gli enti locali e, in particolare, con le Regioni". (Res)