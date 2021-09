Napoli: Asl Na2, da domani al via terza dose per ultra 80enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al via da domani la somministrazione della terza dose dei vaccini Pfizer e Moderna per tutti gli over 80 residenti sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord. La vaccinazione per la terza dose sarà possibile senza alcuna prenotazione presso i sette centri vaccinali straordinari aperti dall'Azienda (Ischia, Pozzuoli, Giugliano, Frattaminore, Mugnano, Afragola, Acerra), presso 87 farmacie che sono accreditate per la vaccinazione e dai circa 900 Medici di Famiglia". L'annuncio in una nota dell'azienda sanitaria locale: "L'azienda ha già sottoposto alla terza dose 700 cittadini, tra cui i pazienti dei centri dialisi e alcuni anziani ospiti delle Rsa e delle case di cura private presenti sul proprio territorio. Da gennaio ad oggi l'Azienda Sanitaria ha somministrato circa 1 milione e trecentomila dosi di vaccino per il covid19". E dunque: "In questi giorni, inoltre, l'Asl sta continuando il tour nelle scuole, per proporre la vaccinazione ai più giovani. Nei 32 Comuni dell'ASL sono oltre 60.000 i ragazzi nella fascia di età 12/19 che hanno scelto di vaccinarsi. Nell'Asl Napoli 2 Nord tutti i centri vaccinali (ad esclusione di quello dell'isola di Ischia) sono aperti tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 in modalità Open day, senza alcuna prenotazione".(Ren)