Imprese: Elettronica, da 70 anni al fianco della Marina Italiana protagonista della settima edizione del salone Seafuture

- Elettronica Group parteciperà alla settima edizione di Seafuture, presentando tecnologie di difesa, sicurezza e contromisure per piattaforme subacquee e di superficie. Nell’anno del suo 70ennale, Elettronica riafferma la propria leadership nel campo dello sviluppo e della produzione di sistemi Ew per la protezione e la sorveglianza delle navi. Una storia di Capabilities e innovazione tecnologica costante nate dalla proficua collaborazione con la Marina italiana e con quelle degli oltre 30 Paesi nel mondo con cui l’azienda ha collaborato. In particolare un contesto complesso come quello attuale, caratterizzato dalla congestione dell’ambiente elettromagnetico e dall’asimmetria sistemica è diventata fondamentale la protezione da minacce a guida elettro-ottica e infrarosso. Seafuture sarà l’occasione per presentare soluzioni e tecnologie in risposta alle sfide di una sorveglianza marittima sempre più articolata, sia nel campo navale che nel segmento specifico Underwater. Per la parte navale, il prodotto di riferimento è la famiglia di sistemi Ew di nuova generazione sviluppati da Elettronica nell’ambito del programma di ammodernamento della flotta lanciato della Marina Militare. (segue) (Com)