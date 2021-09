Imprese: Elettronica, da 70 anni al fianco della Marina Italiana protagonista della settima edizione del salone Seafuture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale ambito la suite Ews di nuova generazione copre sia la capacità di sorveglianza dello spettro elettromagnetico che di auto-protezione dell’unità navale, attraverso le sue componenti Resm/Cesm/Recm, unitamente ad una componente di Comando e Controllo EW (Electronic Warfare Management Unit) per la data-fusion e situation assessment dello emissioni presenti nello scenario operativo. La suite Ews si basa sulle tecnologie più recenti, quali ad esempio l’impiego di moduli Rtx a stato solido per la componente Recm basati su tecnologia a Nitruro di Gallio (GaN). Per la parte Underwater, il riferimento principale è il sistema EWS di nuovissima generazione in sviluppo per i nuovi sottomarini U212 Nfs della Marina Militare, con capacità Resm/Cesm ad alto livello di integrazione. Al centro delle soluzioni Elettronica la modularità e configurabilità dei sistemi Ews, capaci di essere idonei ad operare su qualsiasi tipologia di piattaforma subacquea. Nell’occasione della manifestazione l’azienda sarà presenta anche in momenti di riflessione. Gianluca Trezza, International Sales & Bd Director di Elettronica, sarà protagonista di intervento sull’ “Ew superiority in the naval domain”, il giorno 29 Settembre nell’ambito della giornata dedicata alle industrie Seguirà la presentazione di Enrico Colantoni (Senior Sales Manager) e Massimo Stinco (Senior Program Manager), sulle soluzioni aziendali per il mondo sottomarino che rappresenta la sfida di maggiore interesse nel comparto della difesa navale. L’obiettivo è quello di una panoramica sull’approccio globale di Elettronica al dominio Underwater, attraverso la valenza della capacità Ew, la sua evoluzione mediante applicazioni Manned-Unmanned Teaming e l’impiego di algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale. (Com)