Imprese: Piaggio Aerospace sigla accordo con Safran Helicopter Engines sui motori “Ardiden 3” (2)

- L’accordo rafforza il team europeo costituitosi sugli impieghi dell’Ardiden 3tp in ambito civile e militare e che vede già la partecipazione, oltre a Safran Helicopter Engines, della tedesca Zf Aviation Technology (Zf Luftfahrttechnik) e della spagnola Itp Aero. “Siamo orgogliosi di poter ampliare la collaborazione con Piaggio Aerospace attraverso la partnership sul motore Ardiden 3”, ha commentato Florent Chauvancy, Oem Sales Executive vice president di Safran Helicopter Engines. “In particolare con l’Ardiden 3tp siamo determinati a realizzare un motore al 100 per cento europeo, con un alto livello di maturità progettuale e costi operativi e di manutenzione altamente competitivi. Il nostro prodotto sarà concepito e realizzato da società di grande esperienza, che metteranno in campo capacità industriali all’avanguardia in tutti i paesi coinvolti: Italia, Germania, Spagna e Francia”. “La nostra business unit engines, con il suo personale altamente qualificato e un portafoglio clienti di tutto rispetto, rappresenta un’eccellenza dell’industria aerospaziale, sia nel settore civile che in quello militare”, ha dichiarato Vincenzo Nicastro, commissario straordinario di Piaggio Aerospace. “Entrare a far parte del programma Ardiden3 e del team europeo Ardiden 3tp è per Piaggio Aerospace di grande valore strategico: sono sicuro che la società sarà in grado di portare tutta la propria esperienza su questo nuovo motore e le sue future applicazioni”. (Com)