Libri: giovedì Sabino Morano presenta "Le origini dello spirito capitalistico in Italia"

- Giovedì 30 settembre alle ore 18.30, presso la sala consiliare del comune di Montesarchio (Benevento), Sabino Morano presenta il volume "Le origini dello spirito capitalistico in Italia" riedizione anastatica, da lui curata per le Edizioni di Ar, del testo scritto da Amintore Fanfani nel 1933. "Richiamare alla memoria gli autori trapassati della nostra comunità nazionale esprime la volontà di rievocarli - si legge in una nota - di attrarli nel nostro tempo, di renderli presenti nel nostro spazio. È necessaria, questa operazione rituale: non solo per confermare rispetto verso chi, avendo contribuito a generare o promuovere la comunità, rimane membro (e partecipe delle funzioni) di essa, ma anche perché, custodendone noi il ricordo, attraverso questa cerimonia di ‘rianimazione’ facciamo rivivere accanto a noi chi sia stato, secondo distinti gradi di affinità, come noi, rinascere la sua esperienza accanto alla nostra, riconnettere la sua influenza alla nostra per rinnovarla e accrescerla. Ed è sopra tutto nei momenti di pericolo che una società di uomini, come Roma, nelle fasi critiche delle sue guerre, evocava i veterani per mobilitarli, deve rievocare le proprie guide passate, per chiamarle di nuovo al servizio del bene della comunità, a rinfrancarne lo spirito".(Ren)