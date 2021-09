Imprese: Confindustria Alberghi organizza giornata dedicata a temi ristrutturazione e riqualificazione in occasione di Cersaie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Alberghi in occasione di Cersaie ha organizzato una giornata dedicata ai temi di ristrutturazione e riqualificazione partendo dagli innumerevoli spunti proposti in fiera. Un’opportunità di confronto nata con l’obiettivo di approfondire sistemi per ripensare gli spazi e strumenti legati agli investimenti per ristrutturazione e riqualificazione nel mondo alberghiero post Covid. La mattinata si è aperta con una visita guidata per scoprire le principali novità in un settore caratterizzato da una fortissima innovazione. Nel pomeriggio, dopo i saluti di benvenuto di Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, si è tenuta la tavola rotonda con Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi; Alberto Zanetta, docente e coordinatore dei corsi di Alta Formazione settore hospitality e Wellness di Poli.design fondato dal Politecnico di Milano; Massimiliano Bondi, project Manager di Nomisma e Andrea Burchi, Regional manager Unicredit Centro Nord. A coordinare gli interventi Sofia Gioia Vedani, Amministratore delegato Planetaria Hotels. Nel corso dei lavori sono stati affrontati da un lato i nuovi modelli e le nuove tendenze del settore e dall’altro gli strumenti messi a disposizione della banca per sostenere le imprese del comparto in epoca post covid. (segue) (Com)