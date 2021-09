Campania: Ciampi (M5s), flop Psr, non c'è copertura di 65 milioni per i giovani agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sbandierato come il provvedimento che avrebbe risollevato le sorti di uno dei principali comparti produttivi della Campania, la misura del Piano di sviluppo rurale destinata ai giovani agricoltori non ha la copertura di 65 milioni di euro prevista dal bando. Dopo quattro anni di attesa per la definizione delle graduatorie, quando la soluzione sembrava finalmente individuata, ci troviamo al cospetto dell'ennesimo flop". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi: "Un'amara verità svelata grazie a una mia interrogazione con la quale ho chiesto conto alla giunta regionale dei ritardi dei contributi alle aziende che hanno fatto richiesta di accesso a quei fondi, avendone tutti i requisiti. In tutta risposta, la Direzione generale, con grande onestà intellettuale, ha spiegato che quel finanziamento è a carico della Regione e non individuato tra le risorse comunitarie, come invece previsto dalla giunta regionale". (segue) (Ren)