Assicurazioni: Borio (Intesa Sanpaolo Vita), compagnie devono innovare su fronte prodotti e investimenti a copertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto di mercato come quello attuale dove il livello dei tassi non consente alle compagnie di assicurazione di proporre il tradizionale prodotto rivalutabile di Ramo I, c’è bisogno di un cambio di prospettiva da parte di tutti: clienti, Compagnie e Supervisori. Lo ha detto Federico Borio, chief Risk Officer di Intesa Sanpaolo Vita, in occasione dell’evento “Bancassicurazione 2021” promosso da Abi e Ania. "I clienti, rivalutando il prodotto vita come un fidato compagno di viaggio e quindi in una logica più a lungo termine. Le compagnie, devono innovare, non solo sul fronte dei prodotti ma anche sul fronte degli investimenti a copertura. In ultimo, i regolatori che devono tenere il framework di supervisione al passo con il nuovo contesto di mercato". (segue) (Rin)