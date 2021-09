Campania: Borrelli (Verdi), fare pulizia su sistema gestione rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attorno al sistema della gestione dei rifiuti si stanno azzannando, pur di averne una fetta, politici corrotti, criminali e camorristi, e intanto i territori vengono invasi dalla spazzatura, dai roghi e dai miasmi. Mentre qualcuno si ingrassa, la popolazione vive in discariche e si ammala sempre di più di tumori. Se non si farà presto vera pulizia per la nostra terra sarà la fine". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)