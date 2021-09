Imprese: Piaggio Aerospace sigla accordo con Safran Helicopter Engines sui motori “Ardiden 3”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piaggio Aerospace e la società francese Safran Helicopter Engines hanno annunciato oggi di aver sottoscritto una Lettera di intenti che prevede una collaborazione nella produzione della famiglia di motori aeronautici Ardiden 3. L’accordo - rende noto Piaggio Aerospace - regola la produzione di componenti critiche per i vari modelli della famiglia di motori Ardiden 3, in applicazioni destinate sia a velivoli a turboelica (la variante Ardiden 3tp) sia elicotteri. Piaggio Aerospace già da tempo collabora con Safran Helicopter Engines sulle famiglie di motori Rtm322 e Aneto, per le quali produce componenti della sezione a caldo. L’Ardiden 3 è un motore di nuova generazione che si colloca nella categoria di potenza tra i 1.700 e i 2.000 shaft horsepower. Con già due modelli certificati da Easa – l’agenzia europea per la sicurezza dei voli – l’Ardiden 3 vanta un’architettura modulare straordinariamente compatta, un rapporto potenza/peso che è il migliore della sua classe e bassi costi operativi. La versione turboelica, l’Ardiden 3tp, viene sviluppata attraverso il dimostratore tecnico Tech Tp che fa capo al programma europeo di ricerca Clean Sky 2. L’Ardiden 3tp garantisce un consumo di carburante del 15 per cento inferiore rispetto agli altri motori turboelica presenti sul mercato. (segue) (Com)