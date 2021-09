Giustizia: Cartabia, è patrimonio della comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche l'anima della giustizia passa attraverso i mattoni o i vetri o i legni di cui sarà fatta la nuova Cittadella qui a Bari". Lo ha detto a Bari la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante l'incontro con i vertici degli uffici giudiziari e dell'avvocatura. "E' sul terreno solido del fare comune che le distanze sociali si abbattono", ha aggiunto per poi sottolineare la visione della "giustizia come bene comune, come patrimonio della comunità" che "non è una definizione retorica". (Rin)