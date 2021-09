Sardegna: nuovo bando per voli invernali per l'Isola, tariffe da 39 euro per residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costano 39 euro i voli da e per Roma e 47 per quelli da e per Milano Linate (tasse escluse) per i residenti in Sardegna. Sono le tariffe "invernali" previste dal bando, in scadenza domani, 29 settembre, alle 13, che sarà affidato con una procedura d'urgenza dopo la proroga degli oneri di servizio pubblico da parte del ministro Giovannini. Un bando che prevede meno voli da e per la Sardegna e tariffe differenziate tra residenti, lavoratori che viaggiano da e per l'Isola. Domani dunque si conosceranno le offerte delle 11 compagnie invitate dalla Regione a partecipare, compresa la nuova Ita. La gara per i sette mesi "invernali" vale 37 milioni di euro, il bando per due anni 46 milioni all'anno al lordo di base d'asta. Ai vantaggi previsti per i residenti potranno accedere anche i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del 27mo anno, i giovani dai 2 ai 21 anni, gli anziani al di sopra dei 70 anni. Le stesse agevolazioni valgono per i lavoratori che però devono giustificare il motivo del volo presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (segue) (Rsc)