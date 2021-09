Italia-Libia: a Siracusa 55 sindaci e funzionari libici per studiare il sistema amministrativo italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I seminari hanno ottenuto grande attenzione da parte dei rappresentanti locali libici che per tutta la durata dei corsi hanno partecipato attivamente e interagito nei workshop tecnici con domande e commenti, offrendo un importante scenario agli omologhi italiani. I confronti hanno portato a stabilire nuove esigenze e priorità da considerare in questo nuovo percorso di amicizia e gemellaggio iniziato nei giorni dell’evento. Ricordando che “I sindaci sono i naturali ambasciatori della diplomazia nelle città”, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, si è detto “onorato di aver ospitato nella mia città questo importante incontro. “Questo è un incontro dal valore politico e culturale molto grande. Questi giorni di scambio di esperienze e buone pratiche incoraggia a proseguire lungo questo percorso di crescita reciproca. La Libia e l’Italia sono popoli fratelli che hanno il compito di parlare attraverso i sindaci, da sempre vicini ai cittadini”. Ed è di queste ore l’adesione anche di Siracusa al progetto di Anci e Aics, deliberato dalla giunta comunale della principale città della Magna Grecia. Nei prossimi giorni il sindaco Italia renderà noto su quale dei specifici settori del progetto sarà impegnata la sua città. (Com)