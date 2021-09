Napoli: Sibilia (M5s), presto soluzione per distaccamento vigili fuoco a Mostra Oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'annosa questione del distaccamento dei vigili del fuoco presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, si avvicina una soluzione positiva: qui c'è un contenzioso che va avanti da anni che però a breve potrà essere risolto. Per questo proporremo alla prossima amministrazione della città di Napolidi superare l'ultimo scoglio, possibilmente prendendo in carico come Ministero dell'Interno il dossier, in maniera da rimuovere al più presto ogni ostacoli e rendere di nuovamente operativo un distaccamento strategico che resta fondamentale per la città e per i napoletani. Lancio dunque un appello a tutti i candidati a sindaco, affinché il prossimo primo cittadino di Napoli operi sin da subito in tal senso con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei cittadini. Diversa la situazione che attiene al distaccamento dei Vvf di Ponticelli, è stata già consegnata una parte degli arredi, siamo dunque ad un passo dal rendere pienamente operativo anche quel presidio". Lo ha dichiarato in una nota il viceministro Carlo Sibilia (M5s)(Ren)