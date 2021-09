Ambiente: Solinas, Sardegna ribadisce il "no" a stoccaggio scorie nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo Stato rispetti la volontà del Consiglio Regionale della Sardegna e l'esito del referendum del 2011: il ‘no’ del popolo sardo alle scorie nucleari sul nostro territorio è irrevocabile. La Sardegna ha già pagato, e continua a pagare, alti tributi alla solidarietà nazionale”. Lo ribadisce in una nota il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che per sostenere anche in ambito tecnico scientifico le ragioni della posizione della Sardegna in merito all'ipotesi di stoccaggio di scorie nucleari in 14 siti del territorio regionale, ha istituito un Comitato tecnico scientifico che ha già trasmesso il 26 marzo scorso le argomentazioni che “dimostrano l'inopportunità di una simile scelta, che oltre a rappresentare un pericolo per l'immagine della nostra Isola, si scontrerebbe con quanto stabilito per legge e per effetto di un referendum popolare”. Il seminario organizzato da Sogin è stato l'occasione per ribadire e argomentare la posizione netta della Sardegna. Nel 2011, in occasione del referendum, oltre il 97 per cento del popolo sardo votò contro la localizzazione delle scorie sull'isola. Anche il Consiglio Regionale, in diverse fasi, si è pronunciato in modo nettamente contrario. (segue) (Com)