Ambiente: Solinas, Sardegna ribadisce il "no" a stoccaggio scorie nucleari (2)

- La Sardegna, ricorda il Presidente Solinas, “ospita più della metà delle servitù militari presenti in Italia, circa il 65 per cento, a danno della valorizzazione del territorio isolano. E in base ai Trattati costitutivi dell'Unione Europea, i territori insulari andrebbero supportati ed aiutati, in quanto oggettivamente svantaggiati rispetto agli altri sotto alcuni aspetti. È anche per questo che l'eventuale collocazione del Deposito sull'isola apparirebbe come l'ennesimo e irragionevole sacrificio imposto al territorio, che già sopporta un carico superiore a quello di qualsiasi altra regione d'Italia”. E' evidente, a parere del Presidente Solinas, “l’irragionevolezza di una eventuale collocazione del deposito su un'isola. I rischi, in caso di incidente, sarebbero enormemente accresciuti dalla impossibilità per la popolazione di essere efficacemente e rapidamente evacuata dalle zone interessate. Come è evidente a tutti, il mare costituisce una formidabile barriera che rallenta o talvolta impedisce del tutto l'allontanamento dalle aree interessate. L'ulteriore aspetto da considerare riguarda la peculiare caratteristica del sistema idrico sardo. Per ragioni legate alla lotta alla siccità, il sistema è fortemente integrato. Conseguentemente, un eventuale evento incidentale potrebbe rapidamente compromettere l'intera riserva idrica regionale”. Secondo il presidente vi sono inoltre altri concreti argomenti tecnici per ritenere radicalmente inidonee le aree insulari. Sia per la pericolosità del trasporto marittimo ed i rischi che esso comporta (l'ambiente marino costiero interessato è tra i più delicati del Mediterraneo), che per l'esborso economico (che si eviterebbe, realizzando il deposito su aree non insulari) che comporterebbe la realizzazione delle infrastrutture portuali necessarie (oggi non presenti) e l'acquisizione della disponibilità dei mezzi di trasporto occorrenti. (segue) (Com)