Conti pubblici: Cnel, deficit sotto il 10 per cento, rischio crescita senza occupazione (2)

- In quello programmatico, invece, il deficit della Pa si manterrebbe per il primo triennio di previsione al di sopra di quello tendenziale. In particolare, nel 2021 anziché ridursi, il deficit continuerebbe ad aumentare (di 2,3 punti percentuali) fino a toccare l’11,8 per cento, mentre si manterrebbe nel 2022-2023 più alto di quello tendenziale rispettivamente di 0,5 e 0,6 punti percentuali di Prodotto interno lordo. Sul fronte delle criticità, occorre sottolineare il rischio concreto di una ripresa diseguale tra le diverse aree del Paese, non solo fra Nord e Sud ma anche all’interno dello stesso Mezzogiorno, con marcate differenze fra regioni sia in termini del rapporto percentuale tra differenza fra importazioni ed esportazioni e Pil regionale (che misura in qualche modo la “dipendenza economica” dell’area geografica), sia in termini di dotazione di investimenti fissi, sia in termini occupazionali (dove la difformità territoriale è enorme soprattutto nella disoccupazione di lunga durata). Sull’inflazione, malgrado l’interpretazione “tranquillizzante” data dagli osservatori al rimbalzo dei prezzi, esiste comunque sempre il rischio latente che la spinta dei costi delle materie prime si trasferisca sui prezzi finali dei beni, e della possibile conseguente erosione di una parte della ripresa a causa del rialzo dei prezzi. Durante le fasi della pandemia il sostegno pubblico al sistema economico e sociale ha inteso salvaguardare soprattutto i livelli occupazionali e la capacità produttiva (con le moratorie sul rimborso del debito e le garanzie sui prestiti che hanno sostenuto la liquidità delle imprese, con regimi di lavoro a tempo ridotto e il divieto di licenziamento, con il sostegno ai redditi e i rinvii delle scadenze fiscali e previdenziali). (segue) (Com)