Conti pubblici: Cnel, deficit sotto il 10 per cento, rischio crescita senza occupazione (3)

- Ma nel confronto con le grandi economie mondiali va segnalato che la ripresa non appare ancora consolidata, e che nel breve termine dipende ancora dalla messa in atto di politiche espansive. Una revoca prematura del sostegno alla liquidità potrebbe innalzare il rischio di fallimento delle aziende e spingere in alto i livelli di disoccupazione e di povertà, con effetti drammatici sui segmenti più deboli (giovani e donne). Le misure varate per fronteggiare la crisi economica hanno prodotto effetti positivi sul settore bancario, stimolando l’erogazione di credito, soprattutto alle imprese, dopo anni di credit crunch, e sterilizzando del tutto gli effetti negativi sulla rischiosità, da un lato. Dai dati si evince che la situazione di robustezza del sistema bancario italiano è decisamente migliore oggi, non solo rispetto alla condizione pre-crisi subprime, ma anche rispetto a quella di altri sistemi bancari europei, dall’altro. Il sistema bancario italiano ha oggi la robustezza per poter supportare l’economia nel rilancio post pandemia. Ora è il momento di trasformare delle buone premesse in realtà. Nel complesso, si tratta di un quadro la cui realizzazione è strettamente legata a uno scenario di crescita, sostenuta dalla capacità dell’Italia di utilizzare al meglio le risorse europee, e di realizzare processi di riforma in grado di innalzare effettivamente il tasso di crescita dell’economia. Questo evidentemente espone la finanza pubblica italiana ai rischi derivanti da un quadro dell’economia globale meno positivo nei prossimi tre anni, e da processi di riforma meno efficaci rispetto alle attese. (Com)