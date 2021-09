Cultura: dal 7 ottobre on line i docufilm di Quartieri di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno disponibili a partire dal 7 ottobre sulla piattaforma dell'Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania i docufilm teatrali della rassegna Quartieri di vita 2020, il Festival di formazione e teatro sociale finanziato dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio. La quinta edizione del Festival, rimodulata e riprogrammata on line in tempo di pandemia, prevede un calendario di appuntamenti che si concluderà il 18 novembre. Quattordici registi, quattordici associazioni e altrettanti progetti, a confermare un’idea di teatro, quella fortemente voluta e praticata da Ruggero Cappuccio, e la forza rivoluzionaria della sua socialità. Intanto, la Fondazione Campania dei Festival sta già lavorando da tempo all’edizione 2021 di Quartieri di Vita, che assumerà quest'anno un carattere internazionale. "Quartieri di vita. Life Infected with Social Theatre!" sarà infatti il titolo del progetto, realizzato in partnership con Eunic – European Union National Institutes for Culture di Roma e Napoli. Sette gruppi teatrali, che operano nelle periferie del territorio campano, avranno la possibilità di confrontarsi con 7 registi di fama internazionale, provenienti da Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Lituania e Spagna. (segue) (Ren)