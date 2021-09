Cultura: dal 7 ottobre on line i docufilm di Quartieri di vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di dicembre, il Nuovo Teatro Sanità, la Compagnia Nest e Femminile Plurale di Napoli; Magnifico Visbaal Teatro a Benevento e Alma d’arte nell'Avellinese; Mutamenti\Teatro Civico 14 di Caserta e Derrière La Scène di Salerno daranno vita e poi forma teatrale a due settimane di laboratori con artisti come Florian Bosel (Austria), Jana Svobodova (Repubblica Ceca), Ramzi Choukair (Francia), Charlotte Pfeifer (Germania), Jonas Tertelis & Andrius Jevsejevas (Lituania), Patricia Ruz (Spagna), Axelle Verkempinck & Farbord Fathinejadfard.(Belgio). Il risultato dei workshop sarà reso pubblico in sette prove aperte che andranno in scena a metà dicembre in quelli che sono veri avamposti culturali del territorio campano. L’edizione internazionale di Quartieri di Vita è in collaborazione con i membri Eunic: Centro Ceco, Roma; Forum Austriaco di Cultura, Roma; Ufficio di rappresentanza della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre; Istituto Lituano di Cultura, Roma; Goethe-Institut Napoli, Napoli; Institut Français, Napoli; Instituto Cervantes, Napoli. (Ren)