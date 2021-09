Imprese: Neva Sgr negli aerei sostenibili della statunitense Skydweller Aero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Skydweller Aero ha sviluppato una tecnologia unica e straordinaria che va nella direzione della sostenibilità ambientale”, spiega Mario Costantini, amministratore delegato di Neva Sgr. “Riteniamo che il business della società possa avere ricadute positive anche per l’economia del nostro Paese in un settore industriale da sempre strategico per l’Italia, con grandi prospettive di crescita. La capacità di raccogliere investimenti e attrarre investitori e partner industriali in tutto il mondo in pochissimo tempo conferma l’enorme potenziale di Skydweller Aero per diventare una billion company”. “Siamo onorati di poter contare sull’investimento di Neva Sgr nella nostra tecnologia all’avanguardia”, afferma Robert Miller, ad di Skydweller Aero. “Questa partnership fornisce un supporto importante all’economia globale, contribuendo alla trasformazione dei mercati della sorveglianza e delle telecomunicazioni e, al tempo stesso, sostenendo lo sviluppo delle tecnologie pulite”. (Com)