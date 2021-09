Sardegna: Fico, Deledda grande scrittrice, sfidò convenzioni dell'epoca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazia Deledda è stata raffinata autrice di una ricca e pregevole produzione letteraria in un'epoca in cui la formazione scolastica per gran parte delle donne era limitata alle classi elementari. Una donna capace di superare forti e numerosi ostacoli derivanti dai pregiudizi di una società che vedeva con diffidenza se non addirittura con ostilità un impegno culturale femminile", osserva ancora il presidente della Camera per poi concludere: "Non meno rilevante è il fatto che Grazia Deledda nacque e trascorse la sua giovinezza in un'area allora remota ed arretrata del Paese, le cui radici culturali furono tuttavia presenti ed esaltate nella sua opera. Dobbiamo dunque ribadire oggi l'apprezzamento non soltanto per la grande scrittrice ma anche per una personalità forte, indipendente e anticonformista, che riuscì a coronare le sue ambizioni letterarie sfidando le convenzioni dell'epoca". (Rin)