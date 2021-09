Conti pubblici: Cnel, deficit sotto il 10 per cento, rischio crescita senza occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'entità della riduzione del deficit "è cospicua ma appare subordinata a una ripresa robusta e duratura e alla conclusione delle misure restrittive varate per contrastare la pandemia. La contrazione del debito al momento non tiene ancora conto delle entrate derivanti dalle risorse straordinarie" del Next Generation Eu. Ad affermarlo è Tiziano Treu, presidente del Cnel, anticipando i contenuti di un parere sulla congiuntura economica in vista della Nota di aggiornamento al Def 2021. "Il crollo relativo al 2020 è risultato inferiore alle previsioni. Il Cnel è stato il solo organismo a ritenere eccessivamente pessimistiche le previsioni degli osservatori internazionali", è scritto nel documento. "Una ripresa meno vivace di quella prevista non comporterebbe solo una revisione al ribasso delle previsioni, ma renderebbe necessari interventi di policy che avrebbero un costo politico. Un primo tema di fondo riguarda quindi le modalità di uscita dalla fase pandemica e dalle politiche estremamente espansive nel corso dei prossimi trimestri". Nello scenario tendenziale, i conti pubblici nei prossimi quattro anni registrerebbero un deciso miglioramento. Il deficit si manterrebbe stabile quest'anno al 9,5 per cento del Pil e si ridurrebbe a partire dal prossimo, fino ad attestarsi sul 3,4 per cento nel 2024.