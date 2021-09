Turismo: Garavaglia, obiettivo farlo incidere per il 20 per del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo è al lavoro per "garantire all’Italia un’organizzazione dei flussi turistici, facendo conoscere il territorio e rafforzando le strutture. L’obiettivo è far incidere il turismo per il 20 per cento del Pil", ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha spiegato che "l'enoturismo in questo può aiutarci. Per il prossimo anno, siamo riusciti a portare per la prima volta in Italia ad Alba in Piemonte il sesto Congresso mondiale dell'enoturismo dell'Organizzazione mondiale del commercio con 158 nazioni coinvolte. Anticiperemo l'appuntamento con un tour sull'enoturismo in ogni Regione". Garavaglia quindi ha concluso: "Non ci accontentiamo di eguagliare il passato".(Rin)