Napoli: Clemente, progettato grande piano per infanzia, nido garantito per tutti

- "Abbiamo progettato un grande piano per l’infanzia: nido garantito per tutti, anagrafe del rischio per assistere preventivamente i figli di genitori in difficoltà e adozione sociale. Un progetto solidale per dare a quegli stessi bambini la possibilità di vivere un’infanzia serena e ricca di possibilità. Negli ultimi 10 anni Napoli ha raddoppiato il numero di asili nido, senza ricevere soldi dal governo ma contando soltanto sulla propria capacità di spesa dei fondi dei progetti europei: dobbiamo ripartire dall'ottimo lavoro svolto per costruire una città a misura delle famiglie". Così suoi suoi canali social, Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli. (Ren)